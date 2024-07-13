Виноградов Пётр Павлович ?.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева

Рождение ребёнка
25.04.1947

Сын: Виноградов Константин Петрович

Мать ребёнка: Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Виноградов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева

Рождение ребёнка
31.01.1956

Дочь: Виноградова Елена Петровна

Мать ребёнка: Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева

Смерть
Неизвестно

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