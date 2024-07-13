Виноградов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1947
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Виноградов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева
Рождение ребёнка
31.01.1956
Дочь: Виноградова Елена Петровна
Мать ребёнка: Виноградова (Бруг) Альма (Алефтина) Кондратьева
Смерть
Неизвестно