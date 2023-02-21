Турбина (Евдошенкова) Гликерия (Лукерия) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Бракосочетание
12.05.1889 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Турбина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1900
Дочь: Турбина Дария Николаевна
Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.
Дочь: Куличенко Ганна Николаевна
Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тубрин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турбина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич