Турбина (Евдошенкова) Гликерия (Лукерия) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбина (Евдошенкова) Гликерия (Лукерия) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: Евдошенко Фёдор Николаевич

Мать: Евдошенко Зиновия Михайловна

Бракосочетание
12.05.1889 ст.

Муж: Турбин Николай Васильевич

Повстин, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.03.1895

Дочь: Турбина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1900

Дочь: Турбина Дария Николаевна

Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.

Дочь: Куличенко Ганна Николаевна

Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич

Повстин, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тубрин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Турбин Николай Васильевич

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