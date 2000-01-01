Евдошенко Зиновия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Турбина Гликерия (Лукерия) Фёдоровна
Отец ребёнка: Евдошенко Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
04.03.1894
Сын: Евдошенко Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Евдошенко Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Евдошенко Прокофий Фёдорович
Отец ребёнка: Евдошенко Фёдор Николаевич
Смерть
Неизвестно