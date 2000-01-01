Евдошенко Зиновия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдошенко Зиновия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Турбина Гликерия (Лукерия) Фёдоровна

Отец ребёнка: Евдошенко Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Евдошенко Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Евдошенко Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Евдошенко Прокофий Фёдорович

Отец ребёнка: Евдошенко Фёдор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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