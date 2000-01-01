Евдошенко Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдошенко Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Турбина Гликерия (Лукерия) Фёдоровна

Мать ребёнка: Евдошенко Зиновия Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Евдошенко Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Евдошенко Зиновия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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