Турбина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зателепа Василий Омельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринь Любовь Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зателепа Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Зателепа Василий Омельянович
Смерть
Неизвестно