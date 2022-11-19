Турбина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1895

Отец: Турбин Николай Васильевич

Мать: Турбина (Евдошенкова) Гликерия (Лукерия) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зателепа Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Зателепа Василий Омельянович

Повстин, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зателепа Василий Омельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринь Любовь Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зателепа Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Зателепа Василий Омельянович

Повстин, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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