Зателепа Василий Омельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зателепа Василий Омельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зателепа Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Турбина Александра Николаевна

Повстин, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зателепа Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Турбина Александра Николаевна

Повстин, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турбина Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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