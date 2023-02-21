Меринова Пелагея(Настасья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Меринов Никифор Сидорович
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меринов Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно