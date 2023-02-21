Меринова Пелагея(Настасья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринова Пелагея(Настасья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Меринов Никифор Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Меринов Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Меринов Иван Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Меринов Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Лазарь Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Софон Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Степан Сидорович

Отец ребёнка: Меринов Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Сидор Антипович

Смерть
Неизвестно
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