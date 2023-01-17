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Меринов Сидор Антипович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Меринов Никифор Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Меринов Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Меринов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Меринов Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Лазарь Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Софон Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Степан Сидорович

Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Пелагея(Настасья)

Смерть
1840
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