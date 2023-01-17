Меринов Сидор Антипович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Меринов Никифор Сидорович
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меринов Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Пелагея(Настасья)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840