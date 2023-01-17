Меринов Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857