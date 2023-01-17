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Меринов Иван Сидорович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Меринов Сидор Антипович

Мать: Меринова Пелагея(Настасья)

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Меринов Козьма Иванович

Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Меринов Семён Иванович

Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Меринова Настасья Терентьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Настасья Терентьевна

Смерть
1857
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