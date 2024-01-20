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Гурьев Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

04.01.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Гурьев Петр Иванович

Мать: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Алена Михайловна

Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Гурьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Екатерина Алексеевна

Смерть
04.01.1805
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