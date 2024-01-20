Гурьев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти04.01.1805
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Алена Михайловна
Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Гурьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гурьева Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1805