Гурьева Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти02.10.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Алена Михайловна
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Гурьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1802