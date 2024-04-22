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Гурьева Екатерина Алексеевна

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

02.10.1802

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Алена Михайловна

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Гурьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Михаил Петрович

Смерть
02.10.1802
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