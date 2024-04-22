Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.01.1725

Муж: Гурьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гурьев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гурьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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