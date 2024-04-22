Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
?.01.1725
Муж: Гурьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гурьев Иван Петрович
Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гурьев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно