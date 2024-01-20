Гурьев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1725
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гурьев Иван Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно