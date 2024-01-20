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Гурьев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1725

Жена: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гурьев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гурьев Иван Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна Авдотья Авдотья/Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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