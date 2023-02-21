Тюхтина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Тюхтин Александр Иванович
Отец ребёнка: Тюхтин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тюхтин Иван Иванович
Отец ребёнка: Тюхтин Иван Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942