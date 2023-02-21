Тюхтина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тюхтин Александр Иванович

Отец ребёнка: Тюхтин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тюхтин Иван Иванович

Отец ребёнка: Тюхтин Иван Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтин Иван Степанович

Смерть
1942
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