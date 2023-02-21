Тюхтин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтин Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тюхтин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тюхтин Александр Иванович

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тюхтин Иван Иванович

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
дворник, умер в блокаду Ленинграда
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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