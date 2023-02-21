Тюхтин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Тюхтин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Тюхтин Александр Иванович
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тюхтин Иван Иванович
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюхтина Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
дворник, умер в блокаду Ленинграда
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния