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Жаворонков Павел Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Жаворонков Тимофей Михайлов

Мать: Жаворонкова Аграфена Лукьянова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Жаворонков Петр Павлович

Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Жаворонков Александров Павлов

Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Жаворонков Иван Павлович

Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Жаворонков Михаил павлович

Мать ребёнка: Жаворонкова Ульяна Алексеева

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Фиона Ивановна

Смерть
Неизвестно
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