Жаворонков Павел Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Жаворонков Александров Павлов
Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Жаворонкова Фиона Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Жаворонков Михаил павлович
Мать ребёнка: Жаворонкова Ульяна Алексеева
Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно