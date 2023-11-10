Жаворонкова Аграфена Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова Аграфена Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Жаворонков Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Жаворонков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Жаворонков Владимир Тимофеев

Отец ребёнка: Жаворонков Тимофей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Тимофей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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