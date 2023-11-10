Жаворонкова Аграфена Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Жаворонков Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Жаворонков Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Жаворонков Владимир Тимофеев
Отец ребёнка: Жаворонков Тимофей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно