Мосунов Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1644 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Мосунов Петр Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Мосунов Роман Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Мосунов Игнатий (мл) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Мосунов Максим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1737
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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