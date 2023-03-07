Мосунов Роман Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Мосунов Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Матрона Романова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1749