Мосунов Роман Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Роман Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1749

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Мосунов Иван Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Матрона Романова

Мать ребёнка: не указана

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Мосунов Матвей Романов

Мать ребёнка: не указана

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Мосунов Трофим Романов

Мать ребёнка: не указана

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1749
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