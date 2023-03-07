Мосунов Игнатий (ст) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Мосунов Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия Игнатьева
Мать ребёнка: Мосунова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Мосунова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Мосунова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Мосунова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Екатерина Игнатьева
Мать ребёнка: Мосунова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосунова Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782