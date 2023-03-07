Васильева (Тюртю) Зоя Петровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1925
Дата смерти23.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1925
Отец: Тюртю Петр Андреевич
Эвакуация
02.07.1942
Чеченская Республика, Россия
Вместе с Тюртю А.В. и Тюртю В. | Чеченская Республика, Россия
Бракосочетание
27.?.1949
Супруг(-а): Виктор Николаевич Васильев
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Филиппова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Васильев Виктор Николаевич
Развод
07.01.1975
ЗАГС Калининского района Ленинграда
ЗАГС Калининского района Ленинграда
Смерть
23.11.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Крематорий