Васильева (Тюртю) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Тюртю) Зоя Петровна

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.12.1925

Дата смерти

23.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1925

Отец: Тюртю Петр Андреевич

Мать: Тюртю Александра Васильевна

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Эвакуация
02.07.1942
Чеченская Республика, Россия
Вместе с Тюртю А.В. и Тюртю В. | Чеченская Республика, Россия
Бракосочетание
27.?.1949

Муж: Васильев Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Виктор Николаевич Васильев
Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Филиппова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Васильев Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
07.01.1975

Муж: Васильев Виктор Николаевич

ЗАГС Калининского района Ленинграда
ЗАГС Калининского района Ленинграда
Смерть
23.11.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крематорий
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