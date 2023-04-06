Тюртю Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюртю Александра Васильевна

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.10.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1924

Сын: Тюртю Александр

Отец ребёнка: Тюртю Петр Андреевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.12.1925

Дочь: Васильева Зоя Петровна

Отец ребёнка: Тюртю Петр Андреевич

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Тюртю Валентин

Отец ребёнка: Тюртю Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюртю Петр Андреевич

Смерть
07.10.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Гипертонич. болезнь III ст.
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крематорий
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