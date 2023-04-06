Тюртю Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти07.10.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1924
Сын: Тюртю Александр
Отец ребёнка: Тюртю Петр Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1925
Дочь: Васильева Зоя Петровна
Отец ребёнка: Тюртю Петр Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1928
Сын: Тюртю Валентин
Отец ребёнка: Тюртю Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюртю Петр Андреевич
Смерть
07.10.1974
Гипертонич. болезнь III ст.
Похороны
Неизвестно
Крематорий