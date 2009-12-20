Васильев Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1927
Дата смерти20.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1927
Бракосочетание
27.?.1949
Жена: Васильева Зоя Петровна
Супруг(-а): Виктор Николаевич Васильев
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Филиппова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Васильева Зоя Петровна
Развод
07.01.1975
Жена: Васильева Зоя Петровна
ЗАГС Калининского района Ленинграда
ЗАГС Калининского района Ленинграда
Смерть
20.12.2009