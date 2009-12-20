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Васильев Виктор Николаевич

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Место рождения

Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.09.1927

Дата смерти

20.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1927

Отец: Васильев Николай Васильевич

Мать: Васильева Мария Степановна

Озертицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.?.1949

Жена: Васильева Зоя Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Виктор Николаевич Васильев
Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Филиппова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Васильева Зоя Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
07.01.1975

Жена: Васильева Зоя Петровна

ЗАГС Калининского района Ленинграда
ЗАГС Калининского района Ленинграда
Смерть
20.12.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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