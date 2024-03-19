Шереметев Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения06.07.1668
Дата смерти09.07.1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1668
Место жительства
?.04.1669
Переехал вместе с семьёй, так как отец Пётр Васильевич отозван царём из Киева в Москву.
Место жительства
?.04.1676
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Переехал в Тобольск к новому месту службы отца с матерью и братьями Иваном и Василием.
Работа или профессия
1682
Пожалован комнатным стольником по случаю свадьбы царя Фёдора Алексеевича с Марфой Апраксиной.
Бракосочетание
Около 1685
Рождение ребёнка
Около 1686
Дочь: Долгорукова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Шереметева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Шереметев Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: Шереметева Татьяна Васильевна
Упоминание
1690
По семейному разделу унаследовал имение Кусково.
Образование
25.02.1697
Направлен в Венецию для обучения «воинским искусствам и поведениям» вместе со старшим братом Василием.
Работа или профессия
1698
Братья Владимир и Василий присоединились к брату Борису, который совершал путешествие по государствам Западной Европы, выполняя дипломатические поручения императора Петра.
Военная служба
С ?.02.1700 по ?.08.1701
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Направлен воеводой в Смоленск, где дважды вызвал гнев царя Петра.
Военная служба
1702
Лейб-гвардии капитан-поручик регулярной армии, в этом же году – полковник.
Военная служба
С 1709 по 1725
Бригадир.
Место жительства
?.12.1712
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Стал одним из первых петербуржцев. Вместе со старшим братом Василием получил право «на порозжую землю по Первой линии на Большой Неве против Канец». Эта улица в первые годы считалась одной из основных... Показать все
Упоминание
1715
Продал имение Кусково старшему брату Борису.
Военная служба
24.02.1728
Произведён в генерал-лейтенанты.
Военная служба
25.02.1728
Пожалован в генерал-майоры в день коронации императора Петра II.
Военная служба
10.04.1728
Малороссия
Назначен на место генерал-лейтенанта Г. О. Дугласа (уволенного по жалобе малороссиян) в Малороссию с зачислением в Украинский корпус, в команду генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына.
Военная служба
11.11.1731
Указом Сената назначен киевским губернатором.
Военная служба
30.01.1736
Уволен по болезни в отставку с производством в генерал-аншефы.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1737
Похоронен в церкви Николы в Гнездниках.