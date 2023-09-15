Шереметев Пётр Больший Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1626
Дата смерти29.04.1690
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Титул: боярин.
Бракосочетание
Около 1651
Рождение ребёнка
25.04.1652
Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна
Старший сын боярина Петра Васильевича Шереметева (умер в 1690 году) и его жены Анны Федоровны Волынской (умерла в 1684 году).
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.07.1659
Сын: Шереметев Василий Петрович
Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1663
Дочь: Черкасская Мария Петровна
Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.07.1668
Сын: Шереметев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.01.1689
Мать ребёнка: не указана
От второго брака
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1690