Шереметев Пётр Больший Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметев Пётр Больший Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

29.04.1690

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Шереметев Василий Петрович

Мать: Шереметева Евдокия Богдановна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: боярин.
Бракосочетание
Около 1651

Жена: Шереметева Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.1652

Сын: Шереметев Борис Петрович

Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Старший сын боярина Петра Васильевича Шереметева (умер в 1690 году) и его жены Анны Федоровны Волынской (умерла в 1684 году).
Рождение ребёнка
1655

Сын: Шереметев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1659

Сын: Шереметев Василий Петрович

Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1663

Дочь: Черкасская Мария Петровна

Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1668

Сын: Шереметев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Шереметева Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.01.1689

Сын: Шереметев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
От второго брака
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.04.1690
Москва, город федерального значения Москва
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