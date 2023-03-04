Маковеев Харитон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковеев Харитон Степанович

Маковеев Харитон Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Маковеев Степан Абросимович

Мать: Маковеева Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Маковеев Нестер Харитонович

Мать ребёнка: Маковеева Дарья Макаравна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Маковеев Киприян Харитонович

Мать ребёнка: Маковеева Дарья Макаравна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Маковеев Ефим Харитонович

Мать ребёнка: Маковеева Дарья Макаравна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковеева Дарья Макаравна

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close