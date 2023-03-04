Маковеев Харитон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1746
Сын: Маковеев Нестер Харитонович
Мать ребёнка: Маковеева Дарья Макаравна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Маковеев Киприян Харитонович
Мать ребёнка: Маковеева Дарья Макаравна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Маковеев Ефим Харитонович
Мать ребёнка: Маковеева Дарья Макаравна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763