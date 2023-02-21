Маковеева (Жолобова) Дарья Макаравна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Маковеев Нестер Харитонович
Отец ребёнка: Маковеев Харитон Степанович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Маковеев Киприян Харитонович
Отец ребёнка: Маковеев Харитон Степанович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Маковеев Ефим Харитонович
Отец ребёнка: Маковеев Харитон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763