Маковеева (Жолобова) Дарья Макаравна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеева (Жолобова) Дарья Макаравна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Маковеев Нестер Харитонович

Отец ребёнка: Маковеев Харитон Степанович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Маковеев Киприян Харитонович

Отец ребёнка: Маковеев Харитон Степанович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Маковеев Ефим Харитонович

Отец ребёнка: Маковеев Харитон Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Харитон Степанович

Смерть
После 1763
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