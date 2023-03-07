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Маковеев Степан Абросимович

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Место рождения

Шипаково, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Маковеев Абросим Андреевич

Мать: не указана

Шипаково, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Маковеев Харитон Степанович

Мать ребёнка: Маковеева Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ерёмина Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Маковеева Ирина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковеева Ирина Никифорова

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Шипаково
Смерть
1759
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