Маковеев Степан Абросимович
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Маковеев Абросим Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Маковеев Харитон Степанович
Мать ребёнка: Маковеева Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ерёмина Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Маковеева Ирина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Шипаково
Смерть
1759