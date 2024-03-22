Маковеева (Хохлова) Ирина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Хохлов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1717
Сын: Маковеев Харитон Степанович
Отец ребёнка: Маковеев Степан Абросимович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ерёмина Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Маковеев Степан Абросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Шипаково
Смерть
После 1764