Маковеева (Хохлова) Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеева (Хохлова) Ирина Никифорова

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Хохлов Никифор Иванович

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Маковеев Харитон Степанович

Отец ребёнка: Маковеев Степан Абросимович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ерёмина Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Маковеев Степан Абросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Степан Абросимович

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Шипаково
Смерть
После 1764
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