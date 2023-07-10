Кресало Аврам Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресало Аврам Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кресало Трофим Дмитриевич

Мать: Кресало Ирина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кресалов Сергей Абрамович

Мать ребёнка: Кресало Марья

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кресало Ефим Абрамович

Мать ребёнка: Кресало Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресало Марья

Смерть
1850
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