Кресало Аврам Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кресало Трофим Дмитриевич
Мать: Кресало Ирина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кресалов Сергей Абрамович
Мать ребёнка: Кресало Марья
Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Кресало Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кресало Марья
Смерть
1850