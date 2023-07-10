Кресало Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресало Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресало Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кресало Аврам Трофимович

Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кресало Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Кресало) Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кресало Василий Трофимович

Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кресало Осип Трофимович

Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Кресало) Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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