Кресало Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кресало Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Кресало) Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кресало Василий Трофимович
Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Кресало) Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Кресало Трофим Дмитриевич
Смерть
Неизвестно