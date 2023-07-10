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Кресало Осип Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кресало Трофим Дмитриевич

Мать: Кресало Ирина

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Устинья Осиповна

Мать ребёнка: Кресало Марина Романовна

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресало Марина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресало Марина Романовна

Смерть
Неизвестно