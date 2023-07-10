Кресало Осип Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кресало Трофим Дмитриевич
Мать: Кресало Ирина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Устинья Осиповна
Мать ребёнка: Кресало Марина Романовна
Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кресало Марина Романовна
Смерть
Неизвестно