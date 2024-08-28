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Кресалов Сергей Абрамович

Место рождения

Каменка, Харківська область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кресало Аврам Трофимович

Мать: Кресало Марья

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресалов Авраам Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресало Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кресало Трофим Сергеевич

Мать ребёнка: Кресало Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кресалов Евдоким Сергеевич

Мать ребёнка: Кресало Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1876

Дочь: (Кресало) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Кресало Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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