Кресалов Сергей Абрамович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кресало Аврам Трофимович
Мать: Кресало Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресалов Авраам Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кресало Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кресалов Евдоким Сергеевич
Мать ребёнка: Кресало Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1876
Дочь: (Кресало) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Кресало Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно