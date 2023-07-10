Кресало Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресало Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кресалов Сергей Абрамович

Отец ребёнка: Кресало Аврам Трофимович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кресало Ефим Абрамович

Отец ребёнка: Кресало Аврам Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресало Аврам Трофимович

Смерть
Неизвестно
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