Кресало Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кресалов Сергей Абрамович
Отец ребёнка: Кресало Аврам Трофимович
Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кресало Аврам Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно