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Кресало Ефим Абрамович
Кресало Ефим Абрамович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Кресало Аврам Трофимович
1804 г.р.
Мать
Кресало Марья
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Кресало Аврам Трофимович
Мать:
Кресало Марья
Смерть
1856
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