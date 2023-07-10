Кресало Ефим Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКресало Ефим Абрамович

Кресало Ефим Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кресало Аврам Трофимович

Мать: Кресало Марья

Смерть
1856