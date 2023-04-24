Бузина Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти01.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Артемий Григорьевич
Мать: Марфа Ипатовна
Бракосочетание
05.11.1861
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол
Рождение ребёнка
22.09.1864
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бузин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
12.03.1868
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бузин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
10.07.1875
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Смерть
01.05.1909
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д.Бурцево
14 мая 1909 г. по новому стилю