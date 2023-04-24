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Бузина Екатерина Артемьевна

Место рождения

Данилово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

01.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Артемий Григорьевич

Мать: Марфа Ипатовна

Данилово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Бузин Николай Николаевич

Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол
Рождение ребёнка
22.09.1864

Сын: Бузин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бузин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
12.03.1868

Сын: Бузин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бузин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
10.07.1875

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бузин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бузин Николай Николаевич

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Смерть
01.05.1909
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д.Бурцево
14 мая 1909 г. по новому стилю
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