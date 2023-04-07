Бузин Алексей Николаевич
Место рожденияРоссийская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево
Дата рождения12.03.1868
Дата смерти10.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево
Бракосочетание
05.07.1892
Жена: Бузина Мария Петровна
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол
Рождение ребёнка
22.05.1896
Сын: Бузин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Бузина Мария Петровна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
3 июня 1896 г. по новому стилю 4 июня 1896 г. согласно альбому с фотографиями Н.А.Смирновой (Бузиной)
Рождение ребёнка
28.06.1899
Мать ребёнка: Бузина Мария Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
10 июля 1899 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Бузина Мария Петровна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
19 апреля 1907 г. по новому стилю
Смерть
10.03.1912
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево