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Бузин Алексей Николаевич

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Место рождения

Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево

Дата рождения

12.03.1868

Дата смерти

10.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868

Отец: Бузин Николай Николаевич

Мать: Бузина Екатерина Артемьевна

Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево
Бракосочетание
05.07.1892

Жена: Бузина Мария Петровна

Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол
Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Бузин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бузина Мария Петровна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
3 июня 1896 г. по новому стилю 4 июня 1896 г. согласно альбому с фотографиями Н.А.Смирновой (Бузиной)
Рождение ребёнка
28.06.1899

Сын: Бузин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Бузина Мария Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
10 июля 1899 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Бузина Мария Петровна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
19 апреля 1907 г. по новому стилю
Смерть
10.03.1912
Российская империя, Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол, д. Бурцево
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