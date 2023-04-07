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Марфа Ипатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1804

Отец: Ипат Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1825

Муж: Артемий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1832

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бузина Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Григорьевич

Данилово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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