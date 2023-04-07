Марфа Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1804
Отец: Ипат Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1825
Муж: Артемий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1832
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бузина Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Григорьевич
Данилово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно