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Бузин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1864

Отец: Бузин Николай Николаевич

Мать: Бузина Екатерина Артемьевна

Рождение ребёнка
13.12.1888

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
25 декабря 1888 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
31.07.1890

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
12 августа 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Дулово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
7 января 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.08.1896

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Дулово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
29 августа 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Бузин Василий Иванович

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Дулово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
27 июля 1900 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.10.1903

Сын: Бузин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
26 октября 1903 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Бузин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна

Дулово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
8 февраля 1907 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузина Мария Логиновна

Смерть
Неизвестно