Бузин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1864
Рождение ребёнка
13.12.1888
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
25 декабря 1888 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
31.07.1890
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
12 августа 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
7 января 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.08.1896
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
29 августа 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.07.1900
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
27 июля 1900 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.10.1903
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
26 октября 1903 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
26.01.1907
Мать ребёнка: Бузина Мария Логиновна
8 февраля 1907 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузина Мария Логиновна
Смерть
Неизвестно