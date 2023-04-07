(Бузина) Евдокия Ивановна
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Дата рождения31.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1890
Отец: Бузин Иван Николаевич
Мать: Бузина Мария Логиновна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
12 августа 1890 г. по новому стилю
Крещение
01.08.1890
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
13 августа 1890 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно