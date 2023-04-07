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(Бузина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево

Дата рождения

31.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1890

Отец: Бузин Иван Николаевич

Мать: Бузина Мария Логиновна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
12 августа 1890 г. по новому стилю
Крещение
01.08.1890
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
13 августа 1890 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно
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