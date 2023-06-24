Комиссарова (Рыбкина) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Рыбкина) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Комиссаров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Комиссарова Мария Петровна

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бычкова (Комиссарова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Комиссарова Александра Петровна

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Комиссаров Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Комиссарова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Комиссаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Комиссаров Георгий Петрович

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Комиссаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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