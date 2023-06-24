Комиссарова (Рыбкина) Марфа Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Комиссаров Алексей Петрович
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Комиссарова Мария Петровна
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бычкова (Комиссарова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Комиссарова Александра Петровна
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Комиссаров Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Комиссарова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Комиссаров Георгий Петрович
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Комиссаров Михаил Петрович
Отец ребёнка: Комиссаров Пётр Иванович