Бычкова (Комиссарова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Комиссарова) Елизавета Петровна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Комиссаров Пётр Иванович

Мать: Комиссарова (Рыбкина) Марфа Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бычков Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бычкова Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бычков Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бычков Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1978
Чехов, Чехов, Московская область

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