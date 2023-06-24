Бычкова (Комиссарова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бычкова Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бычков Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бычков Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Бычков Георгий Михайлович
Смерть
1978
Чехов, Чехов, Московская область