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Комиссаров Михаил Петрович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Комиссаров Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Комиссарова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Мария Николаевна

Смерть
1998
Чехов, Чехов, Московская область
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