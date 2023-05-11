Комиссаров Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Комиссаров Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Комиссарова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комиссаров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Чехов, Чехов, Московская область