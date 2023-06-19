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Комиссаров Иван Петрович
Комиссаров Иван Петрович
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1901
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Комиссаров Пётр Иванович
1864 г.р.
Мать
Комиссарова (Рыбкина) Марфа Дмитриевна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Комиссаров Пётр Иванович
Мать:
Комиссарова Марфа Дмитриевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1904
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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