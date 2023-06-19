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Комиссаров Иван Петрович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1901

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Комиссаров Пётр Иванович

Мать: Комиссарова Марфа Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1904
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд