Афанасий Иосифов
Место рожденияд.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.07.1802
Дата смерти18.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1802
Отец: Иосиф Васильев
Мать: Анна (Васильева)
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Ксения Афанасиева
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830
Сын: Павел Афанасиев
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830
Сын: Иоанн Афанасиев
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1832
Причина смерти: утонул
Рождение ребёнка
17.06.1832
Дочь: Феврония Афанасиева
Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.