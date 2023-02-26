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Афанасий Иосифов

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Место рождения

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.07.1802

Дата смерти

18.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1802

Отец: Иосиф Васильев

Мать: Анна (Васильева)

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1820

Жена: Елизавета (Александра) Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Ксения Афанасиева

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830

Сын: Павел Афанасиев

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830

Сын: Иоанн Афанасиев

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1832
Причина смерти: утонул
Рождение ребёнка
17.06.1832

Дочь: Феврония Афанасиева

Мать ребёнка: Елизавета (Александра) Флорова

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
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