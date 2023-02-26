Елизавета (Александра) Флорова
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1820
Муж: Афанасий Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Ксения Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830
Сын: Павел Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830
Сын: Иоанн Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1832
Дочь: Феврония Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1837
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно