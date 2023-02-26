Елизавета (Александра) Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета (Александра) Флорова

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Место рождения

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Флор

Мать: ?

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1820

Муж: Афанасий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Ксения Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830

Сын: Павел Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1830

Сын: Иоанн Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1832

Дочь: Феврония Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1837

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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