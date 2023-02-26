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Иосиф Васильев

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Место рождения

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1802

Сын: Афанасий Иосифов

Мать ребёнка: Анна (Васильева)

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1807

Дочь: Пелагия Иосифова

Мать ребёнка: Анна (Васильева)

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1821

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Анна (Васильева)

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1824

Сын: Иродион Иосифов

Мать ребёнка: Анна (Васильева)

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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