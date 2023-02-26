Иосиф Васильев
Место рожденияд.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1802
Сын: Афанасий Иосифов
Мать ребёнка: Анна (Васильева)
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1807
Дочь: Пелагия Иосифова
Мать ребёнка: Анна (Васильева)
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1821
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Анна (Васильева)
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1824
Сын: Иродион Иосифов
Мать ребёнка: Анна (Васильева)
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно