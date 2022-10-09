Питерский Владимир Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1935
Дата смерти09.10.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935
Отец: Питерский Никандр Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1959
Рождение ребёнка
16.03.1960
Рождение ребёнка
12.01.1963
Рождение ребёнка
1986
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2022