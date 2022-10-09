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Питерский Владимир Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1935

Дата смерти

09.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935

Отец: Питерский Никандр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питерская Венера Семеновна

Рождение ребёнка
16.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питерская Венера Семеновна

Рождение ребёнка
12.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питерская Венера Семеновна

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питерская Венера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питерская Венера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Питерская Венера Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питерская Венера Семеновна

Смерть
09.10.2022
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