Питерская Венера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1937
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1959
Рождение ребёнка
16.03.1960
Рождение ребёнка
12.01.1963
Рождение ребёнка
1986
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010