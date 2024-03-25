Питерская Венера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерская Венера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1937

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Владимир Никандрович

Рождение ребёнка
16.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Владимир Никандрович

Рождение ребёнка
12.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Владимир Никандрович

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Владимир Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Владимир Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Владимир Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питерский Владимир Никандрович

Смерть
2010
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