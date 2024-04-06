Питерский Никандр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПитерский Никандр Иванович

Питерский Никандр Иванович

Место рождения

Место рождения Никандра

Дата рождения

25.03.1908

Дата смерти

23.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1908

Отец: Питерский Иван Иванович

Мать: Питерская Степанида Филигоновна

Место рождения Никандра
Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Хромова Нина Никандровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1935

Сын: Питерский Владимир Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1937

Дочь: Антонина Никандровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.04.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close