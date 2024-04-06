Питерский Никандр Иванович
Место рожденияМесто рождения Никандра
Дата рождения25.03.1908
Дата смерти23.04.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1908
Место рождения Никандра
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Хромова Нина Никандровна
Рождение ребёнка
19.08.1935
Сын: Питерский Владимир Никандрович
Рождение ребёнка
17.12.1937
Дочь: Антонина Никандровна
Смерть
23.04.1976